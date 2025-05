Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid

Il Real Madrid ha annunciato Xabi Alonso come nuovo allenatore per le prossime tre stagioni, dal giugno 2025 al giugno 2028, succedendo a Carlo Ancelotti. Ex giocatore e tecnico del Bayer Leverkusen, Alonso approda al club spagnolo con grande entusiasmo e aspettative, portando la sua esperienza e passione per guidare la squadra verso nuovi successi.

L'ex tcnico del Bayer Leverkusen guiderà il Real per tre stagioni MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid ha ufficializzato che Xabi Alonso sarà l'allenatore per le prossime tre stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2028. Sarà quindi lui l'erede di Carlo Ancelotti.

