Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid

Il Real Madrid ha annunciato Xabi Alonso come nuovo allenatore per le prossime tre stagioni, con incarico a partire dal 1° giugno 2025. É una figura leggendaria, sia come calciatore sia come allenatore, e prende il posto di Carlo Ancelotti. La scelta di Alonso segna un nuovo capitolo per il club merengue, rafforzando il legame tra la sua storia gloriosa e il futuro di successi.

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Real Madrid ha ufficializzato che Xabi Alonso sarà l’allenatore per le prossime tre stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2028. Sarà quindi lui l’erede di Carlo Ancelotti. Xabi Alonso è una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale. Ha indosssato la maglia dei madrileni per 236 partite ufficiali, tra il 2009 e il 2014. In quel periodo, ha vinto sei titoli: la decima Coppa dei Campioni a Lisbona, una Supercoppa Europea, un titolo della Liga, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna. Xabi Alonso è anche una leggenda della nazionale spagnola, con la quale ha vinto 1 Coppa del Mondo (2010) e 2 Campionati Europei (2008 e 2012), in 113 partite internazionali... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid

