Xabi Alonso al Real Madrid è ufficiale | prende il posto di Ancelotti

Il Real Madrid ha ufficializzato l’ingaggio di Xabi Alonso come nuovo allenatore, prendendo il posto di Carlo Ancelotti. La comunicazione è arrivata nella tarda mattinata di domenica 25 maggio, segnando un nuovo capitolo per il club. Questa scelta evidenzia la volontà di rinnovamento e fiducia nel talento del giovane allenatore ex calciatore, pronto a guidare i Blancos verso nuovi successi. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli sulla conferma ufficiale.

Nella tarda mattinata di domenica 25 maggio è arrivata l`ufficialità di Xabi Alonso come nuovo allenatore del Real Madrid In aggiornamento 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Scopri altri approfondimenti

Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti)

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

Real Madrid, Xabi Alonso al posto di Ancelotti già al Mondiale per club

Carlo Ancelotti è pronto a dire addio al Real Madrid dopo tre partite, in un'uscita che potrebbe essere definitiva.

Real Madrid, primo colpo da 59 milioni per Xabi Alonso: sarà pronto per il Mondiale per Club

Il Real Madrid piazza il primo grande colpo sul mercato, investendo 59 milioni per Xabi Alonso. Il giovanissimo talento Huijsen, ex Juventus, è pronto a unirsi ai Blancos in vista del Mondiale per club.

Se ne parla anche su altri siti

Oficial: Xabi Alonso, al Real Madrid

Secondo as.com: Xabi Alonso es el nuevo entrenador del Real Madrid. El tolosarra tomará las riendas del vestuario el 1 de junio y dirigirá al equipo en el Mundial de Clubes ...

Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid: anuncio oficial y contrato hasta 2028

Segnala elespanol.com: El técnico tolosarra recoge el testigo de Carlo Ancelotti y se estrenará en el Mundial de Clubes, ya con varios fichajes en sus manos. Más información: El Real Madrid anuncia el fichaje de Dean Huijse ...

El Real Madrid anuncia el fichaje de Xabi Alonso como entrenador hasta 2028

Scrive abc.es: Xabi Alonso será el nuevo entrenador del Real Madrid durante las próximas tres temporadas, desde el 1 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2028. Así lo ha comunicado el equipo blanco en sus redes ...

XABI ALONSO'S BEST ASSISTS at Real Madrid