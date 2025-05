X-Men dimenticato | il potente eroe Marvel che merita un posto nel MCU

Jamie Madrox, conosciuto come Multiple Man, è uno dei gioielli dimenticati dell'universo Marvel. Con la sua abilità unica di creare copie di sé stesso, Madrox offre un potenziale narrativo vasto e affascinante. Spesso trascurato, il suo personaggio merita di essere riscoperto e integrato nel Marvel Cinematic Universe, dove la sua complessità e le sue avventure possono finalmente brillare. Scopriamo perché il potente eroe degli X-Men merita un posto al centro della scena.

