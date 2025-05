WWE | Liv Morgan pronta al ritorno può essere a Raw già lunedì

Liv Morgan è pronta a fare il suo atteso ritorno a Raw, già a partire da lunedì. La quattro volte campionessa di coppia femminile WWE ha appena concluso il suo primo ruolo cinematografico e, secondo le indiscrezioni di Fightful Select, è pronta a riemergere nella programmazione WWE. Fonti interne alla federazione confermano che la campionessa tornerà con grande entusiasmo, portando nuova energia nel ring.

La 4 volte campionessa di coppia femminile WWE ha concluso il suo primo ruolo cinematografico. Secondo quanto riportato da Fightful Select, Liv Morgan è pronta per un imminente ritorno nella programmazione WWE. Fonti interne alla federazione indicano che la campionessa di coppia femminile WWE potrebbe essere già presente nell’episodio di Raw del 26 maggio. La Morgan è stata assente dalla programmazione televisiva per circa un mese mentre si trovava oltreoceano per le riprese di Bad Lieutenant: Tokyo, thriller del regista giapponese Takashi Miike che vede nel cast anche Lily James. Le riprese si sono concluse lo scorso fine settimana... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Liv Morgan pronta al ritorno, può essere a Raw già lunedì

