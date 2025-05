WWE | John Cena si fa beffa di R-Truth prima lo illude di un ravvedimento e poi lo colpisce scorrettamente

Durante uno spettacolo WWE, John Cena ha scherzato con il suo fan R-Truth, prima illudendolo di un ravvedimento e poi colpendolo in modo scorretto. Cena ha sconfitto R-Truth in soli 4 minuti e 25 secondi con un match breve, dominandolo sin dall'inizio. L'evento è stato più un siparietto comico che una vera sfida, regalando ai presenti un momento di intrattenimento tra risate e scherzi, rendendo il confronto particolarmente doloroso per R-Truth.

Il campione WWE John Cena ha battuto “il suo piĂą grande fan” R-Truth in una manciata di minuti, regalando agli spettatori un breve ma intenso siparietto comico piĂą che un vero match. Il match piĂą doloroso per R-Truth. Il match, durato 4 minuti e 25 secondi, ha visto Cena dominare fin dall’inizio mentre il pubblico lo fischiava sonoramente. Truth è entrato sul ring indossando una maglietta “Ron Cena” e portando un asciugamano personalizzato, in quello che sembrava un ultimo tentativo di risvegliare il “vero” John Cena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: John Cena si fa beffa di R-Truth, prima lo illude di un ravvedimento e poi lo colpisce scorrettamente

Scopri altri approfondimenti

WWE: Ecco cosa ha fatto John Cena subito dopo aver vinto il il 17° Titolo WWE

Dopo aver conquistato il suo 17° titolo WWE a WrestleMania 41, John Cena ha fatto notizia non solo per la vittoria, ma anche per un gesto inaspettato.

WWE: R-Truth sfiderà John Cena a Main Event “Lo farò tornare in sé”

R-Truth si prepara a sfidare John Cena nel tanto atteso main event di Saturday Night’s Main Event. Durante l’ultimo episodio di SmackDown, un'intensa intervista tra Wade Barrett e R-Truth ha fatto emergere emozioni forti, culminando nell’annuncio di questo match che promette di riaccendere la rivalità tra le due icone della WWE.

WWE: John Cena aggiunge nuove date internazionali al tour d’addio

Il tour d’addio di John Cena si espande con nuove date internazionali, offrendo ai fan di Canada, Irlanda e Francia l’ultima opportunità di vederlo dal vivo prima del ritiro.

Cosa riportano altre fonti

WWE: R-Truth risponde a John Cena prima di Saturday Night’s Main Event

Da spaziowrestling.it: Dopo l'intenso promo di SmackDown, R-Truth ha voluto lanciare un ultimo messaggio a John Cena prima di Saturday Night's Main Event ...

La leggenda della WWE The Rock commette un altro errore clamoroso

Lo riporta worldwrestling.it: ´The Great One´ ha giustificato la sua assenza a Mania 41 spiegando di non voler attirare l´attenzione su di sé, ma molti fan hanno interpretato la sua mossa come una mancanza di rispetto verso ...

Nuovi dettagli sul ruolo di John Cena a "WWE Saturday Night's Main Event"

Da worldwrestling.it: John Cena, attuale campione del mondo che ha brillato sia a WrestleMania 41 sia a Backlash, ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli anche contro avversari molto più giovani. Oggi, ...

John Cena lifts 500 pounds with EASE ??