WWE | Bronson Reed si unisce alla stable di Rollins ed Heyman attaccando Zayn e Punk

Bronson Reed, dopo sei mesi di assenza, è tornato a Saturday Night’s Main Event, sorprendendo tutti. Si è unito alla stable di Rollins e Heyman, attaccando Zayn e Punk. Reed ha aiutato Rollins e Breakker a sconfiggere Punk e Zayn, segnando un ritorno esplosivo. La sua riapparizione rafforza la storyline con Rollins, Punk e Zayn, consolidando il suo ruolo nel roster WWE e creando nuove dinamiche nel panorama WWE.

Bronson Reed torna dopo 6 mesi. Bronson Reed ha fatto un sorprendente ritorno a Saturday Night’s Main Event, aiutando Seth Rollins e Bron Breakker a sconfiggere CM Punk e Sami Zayn Il ritorno esplosivo al Saturday Night’s Main Event. L’australiano ha fatto la sua riapparizione nel mondo WWE durante il Saturday Night’s Main Event di questo weekend a Tampa, dopo sei mesi di assenza per infortunio. Bronson Reed ha fatto la sua riapparizione nel modo più spettacolare possibile, interferendo nel match di apertura tra il team di Seth Rollins e Bron Breakker contro CM Punk e Sami Zayn. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Bronson Reed si unisce alla stable di Rollins ed Heyman attaccando Zayn e Punk

Scopri altri approfondimenti

MCMG: “È Triple H il motivo per cui abbiamo firmato con la WWE”

I Motor City Machine Guns, una delle coppie più iconiche del wrestling, hanno sorpreso tutti firmando con la WWE.

WWE: Svelati i primi due match di qualificazione per Money in the Bank 2025

La WWE prepara il terreno per Money in the Bank 2025 con la puntata di SmackDown di questa sera, che segna l'inizio delle qualificazioni.

Un aiuto da 265mila euro all'importante progetto che unisce agricoltura e sociale

Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum si schierano al fianco di Cascina don Guanella, sostenendo il progetto "La Cascina si fa Casa".

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aggiornamenti dietro le quinte sul ritorno di Bronson Reed in WWE

Da worldwrestling.it: I fan australiani della WWE guardano con ansia verso Bronson Reed, che potrebbe fare ritorno sul ring della WWE molto presto.

WWE: Ultime aggiornamenti su Bronson Reed

Lo riporta spaziowrestling.it: Bronson Reed vorrebbe tornare in tempo per Crown Jewel: Perth Bronson ha commentato su X l’annuncio della WWE che Crown Jewel si terrà a Perth, in Australia, l’11 ottobre alla RAC Arena. Reed si è ...

WWE: Bronson Reed conferma la gravità del suo infortunio, salta WrestleMania

Lo riporta zonawrestling.net: Bronson Reed ha fatto chiarezza sulle sue attuali condizioni fisiche dopo l’infortunio subito durante il WarGames match di Survivor Series. Il wrestler della WWE ha rivelato dettagli preoccupanti ...

Bronson Reed hits SIX Tsunamis on Seth "Freakin" Rollins: Raw highlights, Aug. 5, 2024