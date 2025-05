Wolverhampton Toti Gomes | Le persone mi chiamano Totti da quando ero bambino

È con un sorriso e un pizzico d'orgoglio che Toti Gomes, difensore del Wolverhampton, condivide l'origine del suo soprannome con il mondo. Fin da bambino, è stato chiamato "Totti", un omaggio al leggendario calciatore romano. In un'intervista al The Sun, Gomes racconta come questo soprannome lo abbia accompagnato nel suo percorso calcistico, rappresentando un legame profondo con le sue radici e una passione per il gioco.

È con un sorriso e una punta d’orgoglio che Toti Gomes, difensore classe 1999 del Wolverhampton, racconta ai microfoni del The Sun l’origine del soprannome che lo accompagna sin da piccolo: “ La gente mi chiama ‘Totti’ da quando ero bambino. Ho ascoltato quel nome per tutta la vita ed è un bel soprannome. Sono orgoglioso di portarlo, ma allo stesso tempo voglio scrivere la mia storia nel calcio ”. Un paragone inevitabile con Francesco Totti, leggenda della Roma e simbolo del calcio italiano, che per Gomes è stato un riferimento fin dall’infanzia: “ Fin da piccolo ho avuto come riferimento Francesco Totti, ed è un buon riferimento perché era un grande calciatore, una leggenda non solo per la Roma ma per tutto il calcio ”... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Wolverhampton, Toti Gomes: “Le persone mi chiamano Totti da quando ero bambino”

