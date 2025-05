Wish Parade a Firenze in 10mila contro il governo | No al decreto sicurezza VIDEO - FOTO

La Wish Parade a Firenze ha coinvolto circa 10.000 persone in una manifestazione contro il decreto sicurezza e il governo. La marcia, simbolo di libertà e protesta, ha anche espresso solidarietà al popolo di Gaza con decine di bandiere palestinesi. Un momento di forte mobilitazione che unisce diverse battaglie di attualità , tra cui i diritti civili e la pace, con video e foto che testimoniano l'energia della piazza.

È tornata la Wish Parade a Firenze, il corteo che rivendica la libertà di manifestare, contesta le politiche governative e raccoglie altre battaglie di stretta attualità , a cominciare dalla solidarietà al popolo di Gaza con decine di bandiere palestinesi. Diecimila persone hanno partecipato ieri.

