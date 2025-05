Wish parade 10mila in corteo per la città Musica danze e cori contro il dl sicurezza

La Wish Parade a Firenze ha visto circa 10mila persone in corteo, con musica, danze e cori contro il Dl Sicurezza. Organizzata da gruppi di sinistra, ha unito diverse componenti su temi come le critiche al decreto, il riarmo europeo e l’antagonismo verso il genocidio. La manifestazione mira a esprimere dissenso e solidarietà, fungendo da punto di incontro tra varie tematiche sociali e politiche in responses sperimentali e mobilitazioni di massa.

Corteo con almeno 10mila persone, secondo le autorità, per la Wish Parade di ieri a Firenze. La manifestazione organizzata da collettivi di sinistra – che unisce varie componenti offrendo un punto di riunione fra più temi, dalle critiche al dl Sicurezza, a quelle contro il riarmo europeo e genocidio a Gaza, alla richiesta di diritti per i vulnerabili della società, dagli immigrati ai poveri – ha fatto il bis di partecipazione dopo l’edizione dell’anno scorso. Il corteo si è mosso da via Forlanini, a Novoli, e raggiungerà il Parco delle Cascine dopo aver transitato lungo via Ponte alle Mosse fino a Porta al Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Wish parade, 10mila in corteo per la città. Musica, danze e cori contro il dl sicurezza

Scopri altri approfondimenti

Wish Parade, 100km del Passatore, Corteo nella Piana: raffica di autobus deviati

Sabato 24 maggio, in occasione della Wish Parade e della corsa “100 km del Passatore” tra Firenze e Sesto Fiorentino, il servizio di trasporto pubblico subirà variazioni.

Firenze, la Wish Parade: percorso e strade chiuse. Ecco cosa rivendica il corteo musicale

Firenze si prepara a ospitare la Wish Parade, il corteo musicale che il 25 maggio attraverserà le vie della città, rivendicando diritti e solidarietà su temi come antifascismo, antirazzismo, anticolonialismo e transfemminismo.

Firenze, la Wish Parade: corteo musicale per le strade dei collettivi. "Vogliamo più spazi"

Firenze si prepara a ospitare la seconda edizione della Wish Parade, un corteo musicale e collettivo per rivendicare più spazi nelle strade della città.

Su questo argomento da altre fonti

Wish parade, 10mila in corteo per la città. Musica, danze e cori contro il dl sicurezza

Lo riporta msn.com: Corteo con almeno 10mila persone, secondo le autorità, per la Wish Parade di ieri a Firenze. La manifestazione organizzata da collettivi di sinistra – che unisce varie componenti offrendo un punto di ...

Wish parade con 10.000 persone a Firenze, è corteo diritti

Segnala msn.com: Corteo con almeno 10.000 persone a Firenze per Wish Parade, manifestazione organizzata da collettivi di sinistra che unisce varie componenti offrendo un punto di riunione fra più temi, dalle critiche ...

Wishparade con 10mila persone a Firenze. A Sesto 2 mila in corteo per la Palestina

Lo riporta controradio.it: Il corteo della wishparade si è mosso da via Forlanini, a Novoli, e raggiungerà il Parco delle Cascine dopo aver transitato lungo via Ponte alle Mosse fino a Porta al Prato. Il traffico in ingresso in ...

Il corteo della Wish Parade a Firenze: il video del rave itinerante per le vie della città