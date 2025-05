Wine Spot | il 31 maggio a Ercolano inclusione e 13 cantine del Vesuvio

Il 31 maggio a Villa Campolieto, Ercolano, si terrà "Wine Spot – Vini Senza Barriere", un evento dedicato ai vini del Vesuvio e all’inclusione sociale. Le 13 cantine protagoniste offriranno degustazioni, incontri e visite guidate in un contesto storico e suggestivo, promuovendo un brindisi all’accessibilità e alla convivialità. Un’occasione unica per scoprire il patrimonio vinicolo locale in un clima di condivisione e inclusione.

Sabato 31 maggio Villa Campolieto, a Ercolano (Napoli), ospiterà “Wine Spot – Vini Senza Barriere”, evento dedicato ai vini del Vesuvio con un forte accento sull’inclusione sociale. Saranno presenti 13 Cantine, protagoniste di degustazioni, incontri e visite guidate in una delle dimore più rappresentative del Miglio d’Oro, lungo la storica Strada Regia delle Calabrie. Organizzato da Drop Eventi, “Wine Spot” promuove il patrimonio vitivinicolo locale con attività accessibili a tutti. Sono previsti laboratori per bambini con disabilità e il coinvolgimento della cooperativa sociale “Un fiore della vita”, i cui ragazzi cureranno il catering della serata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

