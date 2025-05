Willis Tio trascina l' Adamant verso la promozione | Vogliamo ciò che meritiamo

Willis Tio ha contribuito decisivamente alla promozione dell'Adamant, diventando un punto di riferimento per i tifosi grazie al suo carattere autentico e alle sue qualità nella partita di San Giorgio su Legnano. Dopo un momento di paura durante le semifinali, ha dimostrato il suo valore, trascinando la squadra verso il successo. La sua presenza e il suo impegno sono considerati fondamentali per il raggiungimento di questo traguardo meritato.

E' stato l'arma in più nell'overtime di San Giorgio su Legnano, e sin dal raduno è entrato nei cuori dei tifosi ferraresi per il suo carattere genuino ed aperto, oltre che per le sue qualità dentro al campo. Willis Tio, dopo lo spavento di una settimana fa negli istanti finali di gara 1 di semifinale playoff, si sta rivelando un fattore determinante nella post season dell' Adamant. Con la sua energia e la sua freschezza a rimbalzo, il "colored" biancazzurro è diventato una pedina fondamentale soprattutto nei finali di partita, e ad una settimana dal via della finalissima non nasconde l'ambizione e la voglia di arrivare in B Nazionale assieme ai suoi compagni.