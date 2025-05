Will Still a sorpresa | lascia il Lens per motivi personali e subentra a Juric alla guida del Southampton retrocesso!

Will Still, il sorprendente allenatore 32enne, ha deciso di lasciare il Lens per motivi personali, subentrando a Juric alla guida del Southampton retrocesso. Con la sua visione innovativa e uno stile di gioco affascinante, Still è pronto a sfidare le aspettative nel campionato inglese, cercando di riportare i Saints verso la vetta. La sua scelta segna un nuovo capitolo nella sua carriera e nel futuro del club.

Will Still non è mai banale: l`allenatore 32enne, uno dei più giovani nel panorama europeo, ha deciso di lasciare qualche giorno fa il Lens dopo... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

