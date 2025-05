Will Ospreay ai licenziati WWE | Il livello qui ora è troppo alto prima si facciano le ossa altrove

Will Ospreay ha lanciato un avvertimento agli ex wrestler WWE che aspirano a entrare nella AEW. In un'intervista con JJRBTS, ha sottolineato che il livello attuale è estremamente alto e che è fondamentale dimostrare il proprio valore altrove prima di fare il grande passo. Ospreay invita i nuovi arrivati a "farsi le ossa" prima di affrontare le sfide nella promotion di Tony Khan.

Ospreay avverte: prima di approdare in AEW bisogna dimostrare il proprio valore altrove. In una recente intervista con JJRBTS, Will Ospreay ha espresso la sua opinione sull’arrivo di ex superstar WWE nella AEW, lanciando un messaggio chiaro a chi pensa di poter passare facilmente da una promotion all’altra. “Non bisogna mai pensare ‘Ah, mi hanno licenziato dalla WWE, quindi vado tranquillamente in AEW.’ No, fratello. Ormai il livello si è alzato troppo. Voglio vedere tutti questi ragazzi farsi le ossa da altre parti e far crescere quelle realtà. Andate in New Japan, in NOAH, in STARDOM. Andate da altre parti e fate crescere quelle promotion prima di pensare ‘Ah, ora vado lì... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Will Ospreay ai licenziati WWE: “Il livello qui ora è troppo alto, prima si facciano le ossa altrove”

Cosa riportano altre fonti

AEW/WWE: Will Ospreay strizza l’occhio a Paul Heyman - Will Ospreay ha rifiutato diverse volte la WWE ma, ragionando per ipotesi, non direbbe no all'opportunità di lavorare con Paul Heyman ... Scrive spaziowrestling.it

WWE/AEW: Will Ospreay imita Triple H a Dynamite (VIDEO) - Will Ospreay, durante il suo segmento a Dynamite, ha sputato della birra in aria, ricordando il celebre gesto di Triple H ... Segnala spaziowrestling.it

Will Ospreay: “Rispetto la WWE, ma non mi piace. Anche nella mia giornata peggiore sono meglio di loro” - Will Ospreay e la WWE, due strade che non si sono mai incrociate e al momento appare improbabile che ciò possa accadere in futuro, anche se nel mondo del wrestling e del business mai dire mai. Il ... Lo riporta zonawrestling.net

Will Ospreay's Hidden Blade Looks Brutal