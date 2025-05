Vuelle Pesaro | alla ricerca di un nuovo main sponsor dopo l' addio di Teamsystem

Vuelle Pesaro cerca un nuovo main sponsor dopo l’addio di Teamsystem. Perdere un sponsor principale non è mai leggero, ma la squadra ha già affrontato questa situazione quattro volte negli ultimi dieci anni. Le stagioni in cui ha affrontato questa criticità sono state nel 2013/14 e dal 2016/17 al 2018/19, con programmi più ridimensionati. La società è alla ricerca di una nuova partnership che garantisca stabilità e continuità.

