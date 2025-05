Voragine in dogana a Chiasso profonda 15 cm Quadri | È colpa dell’Italia!

Una voragine di circa 15 cm di profondità ha suscitato polemiche in dogana a Chiasso, accusando l'Italia di responsabilità. La notizia ha attirato l'attenzione di Lorenzo Quadri della Lega dei Ticinesi, noto per il suo attivismo sui social riguardo a questioni locali. La buca ha aperto un dibattito su sicurezza e infrastrutture, mettendo in luce le problematiche legate al traffico e alla manutenzione delle strade di confine.

Una grossa buca – o, come qualcuno l’ha definita, una vera e propria voragine – sta facendo discutere in dogana a Chiasso. A notarla per primo, manco a dirlo, è stato Lorenzo Quadri della Lega dei Ticinesi, sempre molto attivo sui social quando si parla di auto, parcheggi e, ora, anche di buche... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Voragine in dogana a Chiasso profonda 15 cm, Quadri: "È colpa dell’Italia!"

Su questo argomento da altre fonti

Quella buca in dogana tra Como e la Svizzera e la nuova crociata di Quadri: “Cratere italico, o partono i lavori o suoniamo la sveglia” - Una buca (anzi a detta sua “una voragine”) nell’asfalto nella dogana autostradale di Chiasso è l’ennesima ghiottissima occasione per Lorenzo Quadri, Lega dei Ticinesi, per attaccare l’Italia. Certo la ... Secondo comozero.it