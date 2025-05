Voltron, l'atteso adattamento live-action con Henry Cavill, Sterling K. Brown e Rita Ora, segna un importante passo avanti. Recentemente, sono emersi aggiornamenti sulle riprese che alimentano le speranze per una rapida uscita del film. I fan della storica serie animata possono dunque prepararsi a seguire le avventure dei leggendari piloti di robot, in un’interpretazione che promette di mescolare azione e nostalgia.

Voltron: il live-action con Henry Cavill riceve un importante aggiornamento su riprese e uscita L’adattamento live-action di Voltron con Henry Cavill, Sterling K. Brown e Rita Ora ha appena annunciato un aggiornamento sulle riprese che fa ben sperare per una rapida uscita del film, che secondo quanto riferito sarĂ disponibile in esclusiva in streaming su Prime Video. Voltron ha avuto origine dall’amata serie animata degli anni ’80 con lo stesso nome, che ha visto diversi sequel e spin-off nei decenni successivi. PiĂą recentemente, Netflix e DreamWorks hanno prodotto Voltron: Legendary Defender, che comprende otto stagioni uscite tra il 2016 e il 2018... 🔗 Leggi su Cinefilos.it