Volo Ryanair diretto a Berlino viene dirottato a 250 chilometri di distanza per 7 minuti di ritardo

Un volo Ryanair diretto a Berlino è stato dirottato ad Hannover, a soli 250 km di distanza, a causa di un ritardo di appena 7 minuti. La compagnia low cost ha criticato le rigide regole dello scalo berlinese, chiedendo maggiore flessibilità. L’episodio solleva interrogativi sulla gestione dei ritardi e sulle normative aeroportuali, evidenziando le tensioni tra compagnie aeree e aeroporti europei. Continua a leggere per saperne di più.

Un volo Ryanair diretto a Berlino è stato dirottato ad Hannover a causa di un ritardo di appena 7 minuti. la compagnia low cost ha criticato le regole dello scalo della capitale tedesca definendole "eccessivamente rigide" e chiedendo ufficialmente una maggiore flessibilità.

