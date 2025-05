Volo fatale sul Monte Rosa | Seregno piange Francesco Gervasoni morto a 28 anni

Francesco Gervasoni, 28 anni di Seregno, è morto sul Monte Rosa durante uno sci alpinismo. Un volo di 500 metri ha causato il tragico incidente venerdì mattina. Era con un gruppo di cinque persone. La comunità di Seregno piange la perdita del giovane. L'incidente evidenzia i rischi legati alle attività in montagna. La sua scomparsa ha suscitato dolore e cordoglio nella zona e tra amanti degli sport outdoor.

Seregno (Monza Brianza) - Il volo di 500 metri non gli ha lasciato scampo: Francesco Gervasoni, 28enne residente a Seregno, in Brianza, ha perso la vita così nella mattinata di venerdì sul Monte Rosa mentre stava praticando sci alpinismo. Il brianzolo faceva parte di un piccolo gruppo di cinque persone: oltre a lui erano presenti dei compagni di Milano, di Varese e due di Alagna Valsesia. I cinque, per portare a termine la loro impresa, si erano fatti trasportare in elicottero fino al rifugio Capanna Margherita, sulla Punta Gnifetti, tra le più alte d'Europa, a oltre 4.