Volley l’Italia batte la Germania in amichevole | Rychlicki Boninfante e Gargiulo al debutto

L'Italia di volley maschile ha iniziato la stagione con una promettente vittoria in amichevole, battendo la Germania 3-2 al BMW Park di Monaco. I nuovi innesti Rychlicki, Boninfante e Gargiulo hanno fatto il loro debutto, contribuendo a un match spettacolare, caratterizzato dall'innovativo pavimento ASB GlassFloor. I parziali (25-19; 25-22; 20-25; 20-25; 15-7) testimoniano un incontro combattuto, ma

L’Italia ha aperto la stagione con una vittoria in trasferta: la nostra Nazionale di volley maschile ha sconfitto la Germania per 3-2 (25-19; 25-22; 20-25; 20-25; 15-7) al BMW Park di Monaco, dove è andata in scena la prima partita internazionale giocata sull’ASB GlassFloor, innovativo pavimento di gioco in vetro high-tech. Hanno debuttato con la maglia azzurra l’attesissimo opposto Kamil Rychlicki, il palleggiatore Mattia Boninfante e il centrale Giovanni Gargiulo. Tutte e tre le novità hanno giocato titolari insieme al centrale Simone Anzani (capitano), agli schiacciatori Francesco Sani e Luca Porro, al libero Gabriele Laurenzano... 🔗 Leggi su Oasport.it