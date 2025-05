Volley femminile Malual e Nervini commentano la vittoria sulla Turchia

L’AIA Aequilibrium Cup Women Elite di volley femminile continua a regalare emozioni. Malual e Nervini commentano la vittoria dell’Italia sulla Turchia, dopo aver conquistato due match al tie-break, dimostrando determinazione e talento. Le azzurre, con due vittorie consecutive, confermano il loro ritmo e la crescita, promettendo un torneo avvincente e ricco di sorprese.

Non si può certo dire che l’AIA Aequilibrium Cup Women Elite di volley femminile non stia regalando emozioni. L’Italia, infatti, ha giocato 10 set in due incontri, vincendo entrambe le sfide al tie-break. Dopo aver superato l’Olanda per 3-2 nel match d’esordio, le azzurre hanno replicato anche ieri sera a Modena contro la Turchia. Punteggio conclusivo di 14-25; 25-22; 17-25; 29-27; 15-9 in una partita che ha visto colpi di scena davvero a non finire. Si può dire che sia successo davvero di tutto al PalaPanini (davanti a 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, Malual e Nervini commentano la vittoria sulla Turchia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE Italia-Turchia 3-2, Amichevole volley femminile in DIRETTA: vittoria del cuore per le azzurre! Nervini e Malual decisive

Live Italiaturchia: le azzurre femminili in amichevole, vittoria emozionante con Nervini e Malual decisivi.

Volley / US Pallavolo Senigallia in semifinale della C femminile

SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – L'US Pallavolo Senigallia festeggia il raggiungimento delle semifinali nella C femminile, dopo aver eliminato il Bottega.

Volley A1 femminile, Romy Jatzko vestirà la maglia della Bartoccini MC Restauri Perugia

La Bartoccini MC Restauri Perugia annuncia l'ingaggio di Romy Jatzko, promettente schiacciatrice classe 2000.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Volley femminile, Malual e Nervini commentano la vittoria sulla Turchia

Da oasport.it: Non si può certo dire che l’AIA Aequilibrium Cup Women Elite di volley femminile non stia regalando emozioni ... le proprie sensazioni ai taccuini di FIPAV. Le parole di Adu Malual: “Sono molto fiera ...

LIVE Italia-Turchia 3-2, Amichevole volley femminile in DIRETTA: vittoria del cuore per le azzurre! Nervini e Malual decisive

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.25: L'appuntamento per l'Italia è domani alle 17.00 contro la Germania. Con una vittoria da 3 punti le ...

AIA Aequilibrium Cup 2025 - Italia 2.0 infinita! Rimonta due volte la Turchia e vince al tie-break (15-9) nel segno di Degradi, Malual e Nervini

Si legge su eurosport.it: AIA AEQUILIBRIUM CUP 2025 - L'Italia fa 2/2 a Modena, rimontando la Turchia per vincere al tie-break. Ottima prova di Malual, Degradi-Nervini fondamentali.

MALUAL VS NÉMETH, Top Scorers in Firenze - Perugia | Lega Volley Femminile 2024/25