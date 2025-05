Volley femminile Italia sconfitta dalla Germania nell’ultima amichevole Ora la Nations League

L'Italia femminile di volley ha chiuso il ciclo di amichevoli con una sconfitta contro la Germania al PalaPanini di Modena, dopo le vittorie su Olanda e Turchia. Il match si è concluso con un punteggio di 3-1 in favore delle tedesche, mettendo in luce alcune difficoltà da risolvere in vista della imminente Nations League. Le azzurre ora dovranno rialzare la testa e prepararsi per le sfide future.

L’Italia ha concluso con una sconfitta il trittico di amichevoli al PalaPanini di Modena: dopo i successi ottenuti al tie-break contro Olanda e Turchia, la nostra Nazionale ha ceduto al cospetto della Germania per 3-1 (25-19; 25-18; 19-25; 25-22). Le azzurre sono state sconfitte nuovamente dalle tedesche come era successo un paio di settimane fa a Novara e hanno concluso con un pizzico di delusione i test in vista dell’esordio in Nations League previsto tra una decina di giorni. Prossimamente ritorneranno anche tutte le stelle (Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Alessia Orro, Anna Danesi, Myriam Sylla, Monica De Gennaro, Sarah Fahr) che erano assenti per il quadrangolare in terra emiliana, dove il CT Julio Velasco ha messo in azione le seconde linee, con l’intento di testare nuovi elementi in vista dell’intensa estate che culminerà con i Mondiali in Thailandia ad agosto... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, Italia sconfitta dalla Germania nell’ultima amichevole. Ora la Nations League

La recente doppia amichevole tra Italia e Germania ha segnato un fondamentale banco di prova per la Nazionale di volley femminile.

L’Italia di volley femminile si prepara alle prossime sfide con un trittico di amichevoli contro Olanda, Turchia e Germania, in vista della fase preliminare della Nations League.

Scopri dove seguire in TV, streaming e orari l'amichevole di volley femminile tra Italia e Olanda. Venerdì 23 maggio alle 20:00, la nuova Italia di Julio Velasco scende in campo al PalaPanini di Modena per l'AeQuilibrium Cup Women Elite, un importante test di preparazione.

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-7 Parallela di Grozer a segno. 3-6 Frosini trova un mani fuori prezioso. 2-6 Cekulaev oggi è imprendibile.

Secondo oasport.it: Oggi domenica 25 maggio (ore 17.00) si gioca Italia-Germania, amichevole di volley femminile che va in scena al PalaPanini di Modena. Si conclude il ...

it.blastingnews.com scrive: La prima edizione dell' AeQuilibrium Cup Women Elite, torneo internazionale amichevole di pallavolo femminile, giunge all’atto conclusivo. Oggi, domenica 25 maggio, si deciderà infatti la squadra ...

