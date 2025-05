Vogliono separarmi da mio figlio Mamma single sotto sfratto a Tavazzano | la 38enne ha bisogno di un tetto entro il 27 maggio

Raffaella Colucci, madre single di 38 anni e affetta da artropatia psoriasica, vive a Tavazzano con il figlio disabile di 17 anni. A causa di uno sfratto, deve lasciare il suo appartamento entro il 27 maggio. La situazione mette a rischio la loro stabilità e famiglia, poiché cerca una nuova sistemazione per non essere separata dal figlio e trovare un tetto sotto cui vivere.

Tavazzano (Lodi) – Prosegue l’odissea di Raffaella Colucci (nella foto), madre single 38enne, affetta da una forma di artropatia psoriasica, che martedì dovrĂ lasciare l’appartamento di via I Maggio in cui vive dal 2021, assieme al figlio Gianluca (di 17 anni e affetto da una disabilitĂ ) e al cagnolino Birba, a causa di uno sfratto. Madre e figlio disabile sfrattati ed estromessi dalla graduatoria Aler: “Pronta ad occupare una casa” Dopo l ’estromissione dalla graduatoria dell’Aler per l’assegnazione di un alloggio sociale, la donna aveva iniziato a cercare una nuova locazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Vogliono separarmi da mio figlio”. Mamma single sotto sfratto a Tavazzano: la 38enne ha bisogno di un tetto entro il 27 maggio

Leggi anche questi approfondimenti

“Ho detto no a lavori importanti e a tanta tv perché ho scelto di allattare mio figlio. Non è facile, soprattutto in questo ambiente”: lo confessa Giulia Salemi

Domenica 11 maggio, Giulia Salemi è stata la protagonista dell'ospitata da Francesca Fialdini a “Da Noi… A Ruota Libera”.

Morto Claudio Zarcone, il papà di Norman: "Finalmente andrò a ritrovare il mio adorato figlio"

Claudio Zarcone, papà di Norman, è venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile dopo quindici anni di tormento.

Wiggins: «Sono stato strafatto per anni, mio figlio aveva paura di trovarmi morto ogni mattina»

Sir Bradley Wiggins, icona del ciclismo e vincitore del Tour de France 2012, ha rivelato una battaglia personale sconvolgente.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Scuola, sei ore in più per un alunno iperattivo. La mamma: «Mio figlio qui è regredito, vogliono dargli un farmaco senza conoscerlo»

Segnala msn.com: Loro giustificano l'inserimento graduale con il fatto che mio figlio non fa terapia occupazionale, ma siamo in lista di attesa, non possono assolutamente condizionare la vita scolastica di un ...

Eros Ramazzotti - Canzone per lei - TESTO