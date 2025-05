Voglio fare Non è la Rai Over 70 Cerco una Ambra di 80 anni Psicofarmaci terapia individuale e lavoro su me stesso Così governo l’ego | lo rivela Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco, durante il Festival della TV di Dogliani, ha condiviso che il suo insegnamento più grande è governare l’ego, un percorso intrapreso attraverso un intenso lavoro su se stesso, compresi psicofarmaci e terapia individuale. Ora, cerca una donna over 70, come Ambra di 80 anni, per condividere esperienze e crescere insieme, in un progetto che unisce autenticità e ricerca di sé oltre ogni età.

Pierluigi Diaco in una conversazione al festival della tv di Dogliani ha dichiarato: “ La cosa che ho imparato di più nella mia vita professionale è governare l’ego. L’ho imparato attraverso un lavoro su me stesso molto potente, e non mi vergogno a dire che questo lavoro è stato accompagnato da psicofarmaci e da una terapia individuale e collettiva. Ho chiesto aiuto”. E ancora: “ Ho avuto il privilegio di aver lavorato per 30 anni con Maurizio Costanzo ed ho capito che non volevo diventare come alcuni dei personaggi che salivano sul suo palco: essere una persona che parla solo del lavoro, del successo, dei dati d’ascolto e che si limitava a vivere la sua vita dentro il tubo catodico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Voglio fare Non è la Rai Over 70. Cerco una Ambra di 80 anni. Psicofarmaci, terapia individuale e lavoro su me stesso. Così governo l’ego”: lo rivela Pierluigi Diaco

