Vlahovic via dalla Juve ma resta in Serie A? La verità sull’ipotesi di mercato

Dusan Vlahovic si prepara a lasciare la Juventus, ma il suo futuro potrebbe rimanere in Serie A. Le ultime indiscrezioni sul mercato estivo rivelano che l'attaccante serbo è al centro di diverse trattative. Scopriamo insieme la verità dietro a questa intrigante ipotesi di mercato e quali potrebbero essere le prossime destinazioni per il talentuoso calciatore.

L'attaccante serbo lascerà il club bianconero ma potrebbe restare in Serie A? La verità sull'ipotesi di mercato in vista dell'estate Vlahovic, via dalla Juve ma resta in Serie A? La verità sull'ipotesi di mercato (LaPresse) – SerieANews.com La stagione si è conclusa e Dusan Vlahovic dirà addio alla Juventus. Difficilmente non disputerà il Mondiale per Club, ma nel giro di un mese abbondante non vestirà più la maglia bianconera. Il contratto da 12 milioni di euro non è più sostenibile dalla società, che lo lascerà andare dopo un'esperienza meno esaltante delle aspettative. Dalla cessione del serbo, la Vecchia Signora cercherà di incassare almeno 60 milioni di euro...

