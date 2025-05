Vlahovic re dei bomber in Serie A | dal suo arrivo in Italia è secondo solo a Lautaro Martinez Tutti i numeri dell’attaccante serbo

Dusan Vlahovic si conferma come uno dei principali bomber della Serie A, attestandosi al secondo posto nella classifica marcatori, dietro solo a Lautaro Martinez. In vista di quella che potrebbe essere la sua ultima partita in campionato con la Juventus, i numeri dell'attaccante serbo riflettono la sua importanza, mentre la sfida contro il Venezia potrebbe concludere il suo reparto offensivo nella Serie A italiana. Un finale di stagione che tieni tutti con il fiato sospeso.

Dalla sua prima marcatura in Serie A (201920), infatti, Dusan Vlahovic potrebbe diventare soltanto il secondo giocatore tra quelli presenti in questo torneo a segnare più di 40 gol in casa e più di 40 reti in trasferta (al momento 47+40 ) dopo Lautaro Martínez (56+53).

Vlahovic entra nella storia della Serie A! Il suo ingresso a partita in corso contro la Lazio gli è valso il raggiungimento di un traguardo a cifra tonda

Dusan Vlahovic scrive un'altra pagina importante della sua carriera, raggiungendo le 200 presenze in Serie A.

Poule scudetto serie D | Livorno-Forlì 3-1, le pagelle: Rossetti bomber, brilla Arcuri

Il Livorno vola in semifinale della Poule Scudetto di Serie D, conquistando con successo l’Armando Picchi contro il Forlì.

Juventus, Vlahovic ai saluti: nuovo bomber, niente Osimhen

In casa Juventus, il futuro dell’attacco è al centro delle riflessioni: Vlahovic ormai ai saluti, con un nuovo bomber nel mirino al posto di Osimhen.

