Vlahovic non è un’opzione possibile per il Napoli il rapporto con Allegri non è idilliaco Pedullà

Vlahovic non è un’opzione percorribile per il Napoli, date le tensioni con Allegri. Con l’addio quasi certo di Simeone, il club nerazzurro dovrà trovare un nuovo centravanti, alternativo a Lukaku. Tra i nomi emergenti, si fa strada Jonathan David del Lille, anche se c’è l’interesse della Juventus, creando un duello di mercato che complicherà le strategie dei partenopei.

Il Napoli dovrà mettere nel mirino un altro centravanti per la prossima stagione, anche perché sembra quasi certo l'addio di Giovanni Simeone e, dunque, servirà un'alternativa a Romelu Lukaku. Si sono fatti passi avanti per Jonathan David del Lille in queste settimane, ma si è inserita anche la Juve. Chi andrà via dai bianconeri è quasi sicuramente Dusan Vlahovic. Vlahovic non è un'opzione possibile per il Napoli. Il giornalista Alfredo Pedullà commenta sul suo canale Youtube: «Osimhen nel mirino della Juventus Champions o non Champions. E' un'operazione programmata per il periodo legato all'allenatore: tra il 7 e il 15 luglio con una riunione per mettere a punto i paletti per la prossima stagione...

