Vlahovic Juve il futuro del serbo potrebbe essere clamorosamente in quel club di Serie A? Due aspetti rendono difficile il colpo ma… La situazione

Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, potrebbe avere un futuro sorprendente in un altro club di Serie A. Nonostante due ostacoli significativi rendano complicata questa possibilità, le recenti dichiarazioni del giornalista Alfredo Pedullà offrono nuovi spunti su una potenziale trattativa. Analizziamo quindi le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro del talentuoso centravanti.

Vlahovic Juve, il futuro del serbo potrebbe essere in quel club di Serie A? Tutte le dichiarazioni sull’attaccante. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito un aggiornamento su quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic che nelle ultime ore è stato accostato anche al Napoli. Queste le dichiarazioni sull’attaccante della Juve. PAROLE – «Vlahovic al Napoli? Non è una pista praticabile. Se dovesse arrivare Allegri, non c’erano grandi rapporti che si sono intorbiditi al punto che Vlahovic sarebbe andato anche via un po’ di tempo fa a Parigi. Inoltre, guadagna 12 milioni e penso che sarà una soluzione solamente per l’estero»... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il futuro del serbo potrebbe essere clamorosamente in quel club di Serie A? Due aspetti rendono difficile il colpo ma… La situazione

