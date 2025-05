Vivere il Centro Storico | Troppi soldi per eventi

Il Comitato Vivere il Centro Storico critica l'eccessivo costo degli eventi in Lucca, sottolineando che la città, già turistica grazie al suo centro storico ben conservato, si sta trasformando in un mercato caotico. Ritengono che l'affollamento e le spese troppo elevate compromettano la qualità dell’esperienza turistica, invitando a promuovere una gestione più sostenibile e rispettosa del patrimonio e delle tradizioni locali.

Il Comitato Vivere il Centro Storico interviene sullo sviluppo del turismo in città: "Che Lucca sia una città turistica – si legge in un comunicato – non c’è bisogno di dirlo. Dove si trova un centro storico ampio e ben conservato come il nostro che però negli ultimi anni è diventato un bazar e una mangiatoia? Secondo i dati illustrati durante il convegno “Stati generali sul Turismo”, organizzato nell’ inverno scorso dal Comune di Lucca, l’ aumento del turismo a Lucca in realtà è in linea con quello che si è registrato in tutta la Toscana". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vivere il Centro Storico: "Troppi soldi per eventi"

