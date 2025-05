Visita cimitero ebraico Conegliano + mostra Tikkun Olam

Scopri il patrimonio ebraico di Conegliano con una visita guidata gratuita al cimitero ebraico e alla mostra "Tikkun Olam". Domenica 1 giugno, ritrovo alle 15:00 presso l'Antico cimitero di Viale Gorizia, per esplorare la storia e le memorie di questa comunità . Alle 17:00, proseguirai con la visita alla mostra, un’opportunità unica per conoscere e valorizzare il sapere ebraico locale.

VISITA GUIDATA GRATUITA CIMITERO EBRAICO CONEGLIANO + MOSTRA Domenica 1 GIUGNO ore 15:00 Ritrovo Antico cimitero ebraico di Conegliano Viale Gorizia, 31015 Conegliano TV Ore 15:00 visita cimitero ebraico con Centro Coneglianese di Storia e Archeologia Ore 17:00 visita mostra con. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Visita cimitero ebraico Conegliano + mostra "Tikkun Olam"

