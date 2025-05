Virtus sfida Umana Reyer Venezia in gara 4 dei playoff al Palasport Taliercio

Oggi alle 18 al Palasport Taliercio si disputa gara 4 dei playoff tra Virtus Bologna e Reyer Venezia. La squadra di coach Ivanovic cerca di rispondere alla sconfitta di 48 ore fa nella terza sfida, cercando di mantenere vive le speranze di qualificazione. È una partita fondamentale per entrambe le formazioni, che si affrontano in un match decisivo nella serie dei quarti di finale.

MESTRE (Venezia) E’ già tempo di gara 4 per la Virtus. Questo pomeriggio alle ore 18, al Palasport Taliercio, la formazione di coach Dusko Ivanovic affronta i padroni di casa dell’Umana Reyer Venezia. A meno 48 ore dalla sconfitta delle terza sfida della serie dei quarti di finale playoff, Virtus e Venezia si ritrovano così di nuovo l’una di fronte all’altra con obiettivi diametralmente opposti. La Virtus, avanti adesso 2-1, ha a sua disposizione il secondo match point per chiudere e conquistarsi l’accesso alla semifinale, l’Umana Reyer invece vuole impattare sul 2-2 per riportare la serie invece martedì sera alla Segafredo Arena per la eventuale e decisiva gara 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus sfida Umana Reyer Venezia in gara 4 dei playoff al Palasport Taliercio

Umana Reyer-Vanoli Basket Cremona, disordini alla partita: scattano 7 daspo

Durante l'incontro di basket tra Umana Reyer e Vanoli Basket Cremona, tenutosi il 16 marzo al palasport “Taliercio” di Mestre, si sono verificati disordini che hanno portato alla decisione della polizia di Venezia di emettere 8 daspo.

Emil Gas Scandiano sfida Virtus Medicina: semifinale playoff decisiva in Serie C

L'Emil Gas Scandiano si prepara a una sfida cruciale contro la Virtus Medicina nella semifinale playoff di Serie C, in programma stasera alle 21 al PalaRegnani.

Virtus-Reyer Venezia, modalità di acquisto e prezzo del biglietto dei quarti di finale

La Virtus Segafredo Bologna annuncia l'apertura della biglietteria per i Quarti di Finale Playoff 2025, a partire dalle 10 di oggi, lunedì 12 maggio.

Umana Reyer-Virtus Bologna, la vittoria per restare in corsa: la sfida decisiva al Taliercio

Segnala ilgazzettino.it: VENEZIA - Una vittoria per restare in vita, serata da dentro o fuori per l'Umana Reyer. Dopo il 2-0 a favore della Virtus Bologna nei primi 80' della serie, il quarto di finale playoff ...

Reyer Venezia supera Virtus Bologna 89-82: domani gara-quattro decisiva

Da msn.com: Note: parziali 22-15; 47-37; 65-59. Tiri da due: Reyer 25/40; Virtus 19/34. Tiri da tre: 9/26; 6/24. Tiri liberi: 12/22; 26/29. Rimbalzi: 41; 30.

La Virtus cade a Venezia. Gara 3 va alla Reyer che s’impone 89-82

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Al Taliercio sconfitta per le Vu Nere nei quarti di finale playoff dopo il vantaggio acquisito di 2-0. Nuovo appuntamento per gara 4 domenica ...

