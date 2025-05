Virtus ko a Venezia | si va a gara 5

A Mestre, il palcoscenico si è acceso per una entusiasmante sfida che ha visto la Virtus cadere contro la Reyer Venezia, con un punteggio di 84-78. Questo risultato porta la serie alla decisiva gara 5, in programma martedì sera. Le squadre di casa continuano a dominare, e la Virtus dovrà trovare nuove energie per affrontare l'ultima difficilissima battaglia. La tensione è palpabile e il momento è cruciale.

Mestre (Venezia), 25 maggio 2025 - Si va a gara 5. Venezia si impone 84-78 e porta la Virtus alla bella di martedì sera. Al Taliercio la Reyer fa valere ancora il fattore campo, in un serie dove le squadre di casa sono 4-0, e impatta 2-2. E’ una Virtus che fatica a tenere a freno lo strapotere fisico di Kabengele e le ottime percentuali (13 su 30, rispetto al pessimo 3 su 18 bianconero) della formazione granata. Virtus senza Achille Polonara colpito in nottata da attacco febbrile e senza Toko Shengelia costretto a uscire nel finale di gara 3 per il violento colpo subito da Kabengele che lo ha messo ko con tanto di trauma cranico e tanto da non essere disponibile per la seconda sfida del Taliercio e da dover essere monitorato nei prossimi giorni in vista del suo rientro, difficile, per gara 5 di martedì... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus, ko a Venezia: si va a gara 5

