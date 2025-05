Violenza sul lavoro un questionario dell’ETF per far luce su di un fenomeno sommerso

Il Comitato donne dell’ETF ha lanciato un sondaggio europeo per indagare sulla violenza sul lavoro, un fenomeno spesso ignorato. L'iniziativa mira a dare voce alle donne che operano nei trasporti aeroportuali e oltre, rompendo il silenzio e sensibilizzando su un problema sommerso. Con questa azione, si cerca di promuovere tutela e supporto, contribuendo a creare ambienti di lavoro più sicuri e rispettosi per tutte le lavoratrici.

Fiumicino, 24 maggio 2025- Dare voce alle donne che lavorano nei trasporti aeroportuali, e non solo, rompere il silenzio, ascoltare chi troppo spesso è stata ignorata. Con questo obiettivo, il Comitato donne dell’ETF – European Transport Workers’ Federation ha lanciato un questionario europeo, destinato a tutte le donne impiegate nel settore, indipendentemente dalla loro appartenenza sindacale. L’indagine è totalmente anonima, richiede circa 15 minuti per essere completata e sarà disponibile fino al 1° settembre 2025. Non si tratta di un semplice modulo da compilare, ma di uno strumento potente, pensato per raccogliere testimonianze reali e contribuire a una riflessione collettiva su un tema delicato: la violenza e le molestie nei confronti delle lavoratrici del comparto trasporti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

