Violento schianto a San Vito grave un giovane

Un grave incidente si è verificato a San Vito, alle periferie di Taranto, provocando ferite gravi a un giovane di 20 anni. La moto su cui viaggiava si è scontrata violentemente con un'auto condotta da una donna. L’incidente ha causato grande preoccupazione tra i residenti e la vittima è stata immediatamente soccorsa dai soccorritori. Indagini sono in corso per chiarire le cause dello scontro.

Tarantini Time Quotidiano Un grave incidente stradale si è verificato poco fa in località San Vito, alla periferia di Taranto. Un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un violento impatto tra la moto su cui viaggiava e un’autovettura condotta da una donna. Il sinistro è avvenuto nei pressi di Lido Bruno. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente, sulla quale sono in corso accertamenti. Dopo l’urto, il giovane è finito rovinosamente sull’asfalto. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata e le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato per i rilievi e la gestione del traffico... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Violento schianto a San Vito, grave un giovane

