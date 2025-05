Vincenzo Italiano vicino al rinnovo con Bologna dopo il trionfo in Coppa Italia

Vincenzo Italiano è vicino al rinnovo con Bologna dopo la vittoria in Coppa Italia. La festa della curva e l’esultanza sul palco riflettono la soddisfazione della città. L’allenatore, felice, afferma che sta discutendo con la società per il rinnovo. La sua espressione felice e il legame con i tifosi testimoniano la fiducia reciproca e l’ambizione di continuare a crescere insieme.

I cori della curva, l’esultanza sul palco mentre festeggia la Coppa, l’espressione felice di un uomo che ha firmato un capolavoro e a cui tutta Bologna adesso chiede di firmarne di nuovi. E Vincenzo, di fronte a tutta questa oceanica attesa, cosa dice? Testuale: "Stiamo discutendo con la società, è il gioco delle parti, presto metteremo a posto tutto. Lunedì ci incontreremo di nuovo, ma parleremo serenamente: nulla di particolarmente animato. Parleremo di cifre e di garanzie. Quest’anno ho avuto tutto quello che ci ha permesso di alzare un trofeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vincenzo Italiano vicino al rinnovo con Bologna dopo il trionfo in Coppa Italia

Vincenzo Italiano vicino al rinnovo con il Bologna: incontri decisivi in corso

Vincenzo Italiano è vicino al rinnovo con il Bologna, con incontri decisivi in corso e l’avvocato presente in città.

Svilar-Roma, ci siamo: accordo vicino per il rinnovo fino al 2030

Mile Svilar e la Roma sono a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2030. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le trattative sono avanzate e ormai ai dettagli.

Bologna, a Vincenzo Italiano il premio 'Bulgarelli Number 8'

Bologna, 16 maggio 2025 – Vincenzo Italiano riceve il prestigioso premio ‘Bulgarelli Number 8’, celebrando una stagione straordinaria con il Bologna.

