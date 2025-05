Vignali | La chiusura della Chiesa al San Leonardo è segnale di un quartiere allo sbando

La chiusura della chiesa di San Leonardo è un chiaro segnale del degrado del quartiere, secondo l'ex sindaco Pietro Vignali. L’accessibilità limitata alla parrocchia rappresenta un ulteriore sintomo di abbandono che affligge la comunità, suscitando tristezza e preoccupazione. Vignali esprime solidarietà a don Mauro e ai fedeli, evidenziando la necessità di un intervento urgente per restituire dignità e vitalità al territorio.

"L’estrema decisione di limitare l'accessibilità alla chiesa parrocchiale di San Leonardo" commenta l'ex Sindaco Pietro Vignali, "è l’ennesima, purtroppo veritiera, testimonianza di una situazione di abbandono e degrado che denunciamo da tempo. Quanto accaduto ci addolora. A don Mauro e a tutti i... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Vignali: "La chiusura della Chiesa al San Leonardo è segnale di un quartiere allo sbando"

Le notizie più recenti da fonti esterne

“No alla chiusura per cinque anni della statale 665 al passo del Lagastrello”: l'interrogazione di Pietro Vignali - Previsti da Anas lavori di manutenzione straordinaria: il consigliere chiede di prevedere l’esecuzione dei lavori per stralci, consentendo in tal modo percorsi alternativi È Pietro Vignali (Forza Ital ... Scrive gazzettadiparma.it

Rare immagini dell'esumazione di Papa Giovanni Paolo II #papa #santi