VIDEO | WWE Saturday Night’s Main Event del 24 05 2025 – Evento completo in streaming

Il 24 maggio 2025, WWE Saturday Night's Main Event è stato trasmesso in streaming completo. Negli Stati Uniti, favorisce un evento gratuito trasmesso in TV, ma per il mercato internazionale non ci sono accordi, rendendolo disponibile su YouTube. L’evento include vari match e incontri speciali, offrendo agli appassionati un’esperienza completa del wrestling WWE. La card dettagliata non è specificata, ma rappresenta un’occasione imperdibile per seguire il wrestling mondiale.

Se negli Stati Uniti Main Event rappresenta una sorta di PPV gratuito che va in onda nella tv nazionale, come accaduto nelle ultime edizioni di Main Event, la WWE non ha stretto nessun particolare accordo per il mercato internazionale, per cui abbiamo l’opportunità di seguirlo su YouTube. La card dell’evento. World Heavyweight Championship match: Jey Uso (c) vs. Logan Paul. CM Punk & Sami Zayn vs. Seth Rollins & Bron Breakker. John Cena vs. R-Truth. Steel Cage Match: Damian Priest vs. Drew McIntyre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: WWE Saturday Night’s Main Event del 24.05.2025 – Evento completo in streaming

Scopri altri approfondimenti

Sarah Silverman ricorda i tempi del Saturday Night Live: "Ti sentivi una mer*a tutto il tempo"

Sarah Silverman rievoca con nostalgia i tempi trascorsi al Saturday Night Live, dove si sentiva costantemente una "mera".

VIDEO: La WWE l’aveva previsto! In NBA sarà lotta tra Haliburton e Brunson per il titolo ad Est

Nel variegato mondo della WWE, dove sport e intrattenimento si intrecciano, si preannuncia una lotta avvincente tra Tyrese Haliburton e Jalen Brunson per il titolo della Eastern Conference NBA.

Grande Fratello, Shaila e Zeudi amicizia ritrovata, il video che fa discutere

A distanza di due settimane dalla finale del Grande Fratello, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma tornano a far parlare di sé.

Ne parlano su altre fonti

WWE: Card finale di Saturday Night’s Main Event

Segnala spaziowrestling.it: Scopri con Spazio Wrestling, la card finale di Saturday Night's Main Event, show della WWE che si terrà questa notte ...

WWE: Altro grande match annunciato per Saturday Night’s Main Event

Come scrive spaziowrestling.it: Durante l'ultima puntata di SmackDown, la WWE ha annunciato un nuovo match titolato per il Saturday Night's Main Event ...

WWE SNME: card e come vederlo in streaming

Scrive msn.com: L'elenco dei match in programma nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio per la nuova edizione di WWE Saturday Night's Main Event.

Jey Uso vs. Logan Paul | Road to Saturday Night’s Main Event: WWE Playlist