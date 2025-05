VIDEO Vieri si allena | Let’s go Bobo gol Padel sto arrivando

Bobo Vieri, ex calciatore di Inter, Milan e Juve, condivide i suoi allenamenti sui social, mostrando impegno e determinazione. Pronto per le prossime sfide di padel, uno sport che sta conquistando molti ex calciatori, Vieri si mantiene in forma e si prepara al meglio per le nuove gare. Un esempio di passione e dedizione, pronto a lasciare il segno anche in questo nuovo ??? sport.

L'ex calciatore di Inter, Milan e Juve ha condiviso sui social i suoi allenamenti per rimettersi in forma e ha scritto di essere pronto per le prossime gare di padel, lo sport che appassiona tanto gli ex giocatori. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Vieri si allena: “Let’s go Bobo gol. Padel, sto arrivando”

Altri articoli sullo stesso argomento

Crozza-De Luca si allena da “umarell” e poi fa una previsione: “Senza di me la Campania in un buco nero” – Video

Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza veste i panni del presidente campano Vincenzo De Luca, presentandosi con umiltà come il "salvatore" della regione.

Ballerina | Ana de Armas si allena con John Wick nel video backstage

Scopri il dietro le quinte di "Ballerina", il nuovo film nel mondo di John Wick. In un video promozionale, Ana de Armas si allena con Keanu Reeves, regalando uno sguardo esclusivo sulle riprese e l’attesa crescente per il cinema.

Grande Fratello, Shaila e Zeudi amicizia ritrovata, il video che fa discutere

A distanza di due settimane dalla finale del Grande Fratello, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma tornano a far parlare di sé.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vieri si allena al parco: «Ho corso 5 km, più di così Bobo non può fare»

Come scrive ilgazzettino.it: (Agenzia Vista) Milano, 20 maggio 2020 Vieri si allena al parco: "Fatti 5km, più di così Bobo non può fare" L'ex calciatore Christian Vieri posta delle storie su Instagram dopo un allenamento ...

FIFA 14 - A FAREWELL TRIBUTE TO VIERI...CHRISTIAN VIERI