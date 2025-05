VIDEO | R-Truth ci crede ancora gli occhi di John Cena hanno parlato

Ieri notte a Saturday Night’s Main Event, John Cena e R-Truth si sono sfidati in un duello emozionante. R-Truth, credendo ancora nel suo eroe di gioventù, ha cercato di redimere John Cena, ma il match si è concluso con una vittoria controversa per il campione. La sfida ha dimostrato che, nonostante le sfide, l’eroismo di Cena rimane forte, anche con le scorrettezze sul ring.

Ieri notte a Saturday Night’s Main Event, John Cena e R-Truth si sono affrontati 1 vs 1. La missione di Truth, però, era una sola ossia redimere John e “riportare il vita” il suo eroe di infanzia. Il match ha avuto breve durata e alla fine il campione ha vinta usando una scorrettezza. Per un momento, però, aveva fatto credere a tutti un suo ravvedimento, mostrando esitazione nel colpire Truth con la cintura. R-Truth non si rassegna. Poco dopo la sconfitta subita per mano di John Cena, R-Truth ha espresso le sue sensazioni: “Ho visto qualcosa nei suoi occhi. Ha avuto l’occasione di fregarmi, ma non lo ha fatto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: R-Truth ci crede ancora, gli occhi di John Cena hanno parlato

Leggi anche questi approfondimenti

La rimonta di Sinner, l’urlo del romano in partita: «Daje Paul che te c’ha fatto crede» – Il video

Nel cuore degli Internazionali d’Italia, la semifinale tra Jannik Sinner e Tommy Paul ha regalato momenti di pura adrenalina.

Niccolò Fabi pubblica l’album Libertà negli occhi e il video di L’amore capita

Niccolò Fabi presenta "Libertà negli occhi", il suo nuovo album di inediti, arricchito dalla live session del singolo "L'amore capita".

Jovanotti in radio con il singolo Occhi a cuore, fuori il video

Jovanotti torna in radio con "Occhi a cuore", il suo nuovo singolo, disponibile da oggi insieme al videoclip ufficiale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

VIDEO / Messi fermo al semaforo: un tifoso argentino non crede ai suoi occhi

Come scrive golssip.it: Imprese n. 03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è AMALA S.N.C. per ogni comunicazione avente ad ...

Video. Un uomo vede una strana sagoma sull'albero. Quando si avvicina, non crede ai suoi occhi!

Si legge su wamiz.it: Il video di Luna, il Pastore Tedesco che ha scalato un albero mostra il salvataggio incredibile a oltre 7 metri d’altezza. Ecco cosa è successo! Chi ha detto che solo i gatti sanno arrampicarsi? In ...

The Undertaker 2