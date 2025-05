VIDEO | Giornata dei bambini scomparsi la polizia incontra i cittadini | Fondamentale fare ognuno la propria parte

Oggi, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, la Polizia di Stato è scesa in piazza per sensibilizzare la comunità sull'emergenza dei piccoli che spariscono nel nulla. Con numeri allarmanti e storie strazianti, è fondamentale che ognuno di noi faccia la propria parte. Messina e tante altre città si uniscono in questo impegno collettivo per cercare di fare la differenza nella vita di chi è scomparso.

Spariti nel nulla. Bambini di cui si sono perse le tracce. Scomparsi. Per sempre. Con cifre allarmanti e drammatiche che rendono necessario un lavoro di sensibilizzazione. Per questo oggi la Polizia di Stato è presente in tutte le piazze, anche a Messina per la Giornata internazionale dedicata ai

In occasione della Giornata Mondiale dei Bambini Scomparsi, nasce "I Poeti del Chiostro", un ciclo di cinque incontri dedicati alla poesia e alla lettura, che prenderà il via dal 25 maggio.

In occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, la Polizia di Stato sarà presente a Piazza Cairoli, con un gazebo informativo promosso dalla Campagna Nazionale di sensibilizzazione.

Il Comune di Arezzo partecipa alla Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, domenica 25 maggio, illuminando di verde la statua di Petrarca.

Giornata internazionale dei bambini scomparsi, le iniziative della Polizia di Stato a Catania.

Oggi, 25 maggio, ricorre la Giornata internazionale dei bambini scomparsi e Fanpage.it ha intervistato l'avvocata Laura Genovesi, che insieme alla dottoressa Roberta Catania, criminologa e psicologa,

SIENA. Oggi 25 maggio si celebra la Giornata internazionale dedicata a i bambini scomparsi, istituita dall'assemblea generale delle Nazioni Unite

