Vicenza-Ternana, sfida valida per le semifinali di andata dei Play Off di Serie C, si gioca stasera allo stadio Menti alle 20. I biancorossi, che hanno eliminato il Crotone, affrontano le Fere in una gara decisiva, con un duello in attacco ancora aperto tra i probabili titolari. Assente l’attaccante Ferrari, pronti a dare battaglia tra due squadre determinate a sognare la promozione.

Le formazioni di Vicenza-Ternana scendono in campo allo stadio Menti (ore 20). Una sfida valevole per le semifinali di andata dei Play Off di Serie C. I biancorossi hanno eliminato il Crotone, partendo dal secondo turno fase nazionale come la squadra rossoverde. Unico assente l’attaccante Ferrari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Vicenza-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: ballottaggio in attacco per le Fere

