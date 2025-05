Vicenza-Ternana la DIRETTA del match

Stasera, alle ore 20, Vicenza e Ternana si affrontano in diretta per il match decisivo dei Play Off di Serie C. Le due squadre si contendono l'accesso alla finale, dove il vincitore sfiderà la formazione che emergerà da Audace Cerignola-Pescara. Dopo aver superato il Crotone, i biancorossi sono pronti a dare il massimo per conquistare il tanto ambito 'pass'.

Le compagini di Vicenza-Ternana (fischio di avvio ore 20) si contendono il ‘pass’ per la finale dei Play Off di Serie C. Due sfide nell’arco di tre giorni per decidere chi accederà in finale e sfiderà la vincente di Audace Cerignola-Pescara. I biancorossi hanno superato il Crotone nel secondo... 🔗 Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Vicenza-Ternana, la DIRETTA del match

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Internazionali, oggi Musetti-Zverev nei quarti – Il match in diretta

Oggi, mercoledì 14 maggio, Lorenzo Musetti scende in campo agli Internazionali d'Italia per affrontare Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma.

Sinner-Paul, oggi la semifinale agli Internazionali – Il match in diretta

Oggi, Jannik Sinner scende in campo per la semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Il talentuoso tennista azzurro sfida lo statunitense Tommy Paul in un atteso incontro che inizierà alle 20:30.

Internazionali, oggi Musetti-Zverev nei quarti – Il match in diretta

Oggi, mercoledì 14 maggio, Lorenzo Musetti scende in campo agli Internazionali d'Italia per affrontare Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L.R. Vicenza-Ternana: diretta live e risultato in tempo reale

Segnala calciomagazine.net: Diretta L-R. Vicenza-Ternana di Domenica 25 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ...

Vicenza-Ternana: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv

Da ternananews.it: Sale l'attesa per una di quelle partite che tutti vorrebbero giocare. Siamo arrivati alla semifinale play off di Serie C.

Playoff Serie C, Vicenza-Ternana: presentazione e dove vedere la partita

Come scrive sport.sky.it: Vicenza-Ternana è una delle due partite della Final Four, nei playoff Serie C 2024/2025. La partita sarà trasmessa in diretta domenica 25 maggio alle ore 20.00 sul canale 255 di Sky Sport e in ...

LR Vicenza - Ternana | Mister Vecchi | Pre-match conference