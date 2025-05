Vicenza-Ternana | formazioni dove vederla in tv e streaming

Scopri tutto sulla VicenzaTernana, le formazioni che sfidano la Serie C nelle fasi FINAL dei Playoff. Segui le partite in tv e streaming, tra emozioni e adrenalina. Dopo aver eliminato Crotone e altre contendenti, le due squadre si contendono la vittoria nei Gironi A e B, arrivando alla Final Four. Preparatevi a vivere un concentrato di calcio ad alta tensione!

Seconde in campionato nei Gironi A e B, alla Final Four dei Playoff di Serie C. Vicenza e Ternana, dopo aver eliminato rispettivamente Crotone. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

