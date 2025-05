Vicenza-Ternana | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Romeo Menti di Vicenza si accende la sfida playoff di Serie C tra Vicenza e Ternana. Scopriamo orari, dove seguire il match in tv e le probabili formazioni delle due squadre, pronte a battagliare per un posto nella fase successiva del torneo. Non perdere i dettagli e preparati per un incontro avvincente!

Al Romeo Menti andrĂ in scena la sfida di Serie C Vicenza-Ternana: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Romeo Menti di Vicenza si giocherĂ la gara valevole per i playoff di Serie C tra Vicenza-Ternana. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vicenza-Ternana: dove vederla, orario e probabili formazioni

