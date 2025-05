Vicenza-Ternana 0-0 le pagelle del match | Capuano è un baluardo Male Curcio

Nel match di Vicenza contro la Ternana, terminato a reti inviolate, le prestazioni dei protagonisti sono state oggetto di analisi. Capuano si è dimostrato un baluardo in difesa, mentre Curcio ha deluso le aspettative. Le pagelle dei rossoverdi evidenziano le performance di Vannucchi e Donati, entrambi protagonisti di una partita in cui la solidità difensiva ha avuto un ruolo fondamentale. Ecco i voti e le valutazioni dei giocatori.

Le pagelle rossoverdi di Vicenza-Ternana 0-0: Vannucchi 6 quattro parate complessive a basso coefficiente di difficoltà. Risponde presente senza farsi mai sorprendere Donati 6,5 la difesa regge bene anche grazie al suo contributo. Si prende qualche licenza uscendo palla al piede, sempre con... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Vicenza-Ternana 0-0, le pagelle del match: Capuano è un baluardo. Male Curcio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vicenza-Ternana 3-1, le pagelle: Diaw scatenato, top Dalmonte. Male Palumbo e Boben - Contini 6 - Non subisce gol, anzi non viene mai impegnato dagli attaccanti della Ternana. Nel secondo tempo è costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Dal 52' Grandi 6 - Lui si ... Scrive tuttomercatoweb.com

LR VICENZA-TERNANA, RASSEGNA STAMPA