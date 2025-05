Vicchio a piedi fino a Barbiana per una ' Scuola maestra di pace'

Vicchio (Firenze), 25 maggio 2025 – Un percorso di solidarietà e impegno per la pace ha animato la "Marcia di Barbiana", con studenti in magliette "I care" e simboli di speranza come la bandiera della Pace e della Palestina. Questa iniziativa ha riunito rappresentanti di istituzioni, scuole e associazioni nel cammino verso una scuola maestra di pace, rivendicando valori di giustizia e inclusione per le future generazioni.

Vicchio (Firenze), 25 maggio 2025 – Magliette con la scritta ‘I care” indossate dagli studenti, magliette con il logo della Marcia della Pace Barbiana-Perugia-Assisi, la bandiera della Pace e la bandiera della Palestina lungo la " Marcia di Barbiana" che rappresentanti delle istituzioni, scuole, associazioni, famiglie hanno compiuto stamani a Vicchio, nel Mugello. Il tema della 24esima edizione: “Scuola Maestra di Pace”. A promuoverla l'Istituzione culturale “Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana’, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, con il Comune di Vicchio e il patrocinio di Regione, Città Metropolitana e Unione dei Comuni del Mugello... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicchio, a piedi fino a Barbiana per una 'Scuola maestra di pace'

