Viaggio del chicco di caffe’ 3 | al di fuori dell’Africa

Il viaggio del chicco di caffè oltre l’Africa riflette un percorso ricco di sfide e opportunità. Negli ultimi anni, il continente africano ha potenziato la sua industria, puntando a un sistema commerciale più equo e sostenibile. Questo cambiamento ha aperto nuovi mercati e influenzato le dinamiche globali, anche se i produttori africani devono affrontare ancora molte difficoltà per mantenere un ruolo di leadership nel mercato mondiale del caffè.

Negli ultimi anni, l'Africa ha accelerato la sua industria di lavorazione del caffe', cogliendo opportunita' di mercato nei Paesi del Sud Globale e stabilendo un sistema commerciale internazionale piu' equo e giusto. I Paesi produttori di caffe' in Africa potranno non essere in grado di influenzare il mercato individualmente, ma una volta uniti, possono parlare con una sola voce nel mercato globale.