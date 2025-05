Viaggio del chicco di caffe’ 2 | La bevanda dell’uomo bianco

Nel XIX secolo, il viaggio del chicco di caffè si collegò agli interessi coloniali occidentali in Africa, dove terre furono occupate per coltivare caffè e tè. Questi prodotti, esportati per arricchire le nazioni europee, portarono con sé storie di sfruttamento e violenza, lasciando profonde ferite tra le popolazioni africane. Il caffè divenne così simbolo di un legame complesso tra economia globale e storia coloniale.

Alla fine del XIX secolo, i colonizzatori occidentali occuparono terre in Africa per coltivare caffe' e te'. Il caffe' raccolto veniva esportato dall'Africa per essere lavorato e venduto, lasciando al popolo africano dolorose memorie di spargimenti di sangue e sfruttamento. In quel periodo, la popolazione locale crebbe con una mentalita' coloniale secondo cui il caffe' era una bevanda dell'uomo bianco.

