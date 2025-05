Viaggio del chicco di caffe’ 1 | il luogo di nascita in Africa

Il viaggio del chicco di caffè inizia in Africa, il luogo di nascita di molte delle varietà più pregiate. Quest’immenso continente, grazie al clima favorevole e ai terreni fertili, è il cuore della produzione mondiale di caffè, dando origine alle varietà Arabica e Robusta. Dalla piantagione alla tazzina, il percorso di ogni chicco racconta la ricca storia e le tradizioni di questa terra.

L'Africa e' una delle importanti regioni produttrici di chicchi di caffe' nel mondo. Si dice che le due principali varieta' di chicchi di caffe', Arabica e Robusta, abbiano avuto origine in Africa. Favorita da un clima favorevole e da un terreno fertile, l'Africa e' il continente dove i chicchi di caffe' prosperano.

Qualità e tradizione, un viaggio nel frumento dal chicco alla tavola a Molino Dallagiovanna

Qualità e tradizione si intrecciano in un viaggio dal chicco alla tavola presso Molino Dallagiovanna.

**Qualità e tradizione si incontrano nel percorso del frumento, dal chicco alla tavola. Molino Dallagiovanna è orgoglioso di partecipare alla quarta edizione della Giornata "Molini a porte aperte", organizzata da Italmopa.

Nel cuore della tradizione, Molino Dallagiovanna apre le porte ai visitatori per la quarta edizione della Giornata "Molini a porte aperte", il 24 maggio.

