Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-05-2025 ore 19 | 25

Buonasera e ben ritrovati da Astral Infomobilità. Oggi, 25 maggio 2025, alle ore 19, vi informiamo sulle attuali condizioni della viabilità nel Lazio. Il traffico è intenso sulla rete viaria regionale, con rallentamenti significativi sull’autostrada Roma-Napoli tra Anagni e Valmontone in direzione Roma, inclusi i nodi delle diramazioni. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale Siamo dalla autostrada Roma meno Napoli si rallenta tra Anagni e Valmontone in direzione Roma anche sulle diramazioni su del Nord rispettivamente traffico rallentato tra San Cesareo e dal bivio per Settebagni nei due casi fino al Raccordo Anulare è proprio sul Raccordo Anulare in esterna code a tratti tra le uscite Laurentina e diramazione Roma Sud in interna file dalla Cassia Veientana la Salaria poi rallentamenti dalla diramazione Roma nord alla 24 sulla tratto Urbano della A24 traffico rallentato con code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro che spostiamo sulla Roma Fiumicino file da Ponte Galeria a raccordo In quest'ultima direzione e file per traffico di rientro anche sull'Aurelia da Castel di Guido fino al Raccordo Anulare In quest'ultima direzione sulla Cassia Veientana invece un incidente la causa delle code all'altezza di via baccanello verso il bivio per forme ora lo sport nella capitale sale l'attesa per l'ultima di serie A questa sera dalle 20:45 all'Olimpico in campo lazio-lecce Attiva la consueta disciplina di tre possibili difficoltà la circolazione dell'aria dell'impianto sportivo durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi in chiusura il trasporto ferroviario resta sospesa la circolazione sulla fl3 roma-viterbo tra Viterbo Porta Fiorentina Viterbo Porta Romana per un inconveniente alla linea i treni subiscono limitazione cancellazioni attivo servizio sostitutivo con autobus da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage... 🔗 Leggi su Romadailynews.it